«Кремонезе» — «Венеция»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф Серии B

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч финала плей-офф Серии В «Кремонезе» — «Венеция».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

На предыдущей стадии плей-офф за повышение «Кремонезе» победил «Катандзаро». Первый матч завершился вничью — 2:2, а второй серо-красные выиграли со счётом 4:1. Дома они выступили гораздо собраннее и увереннее.

Поддержка родных болельщиков даст преимущество «Кремонезе» и в предстоящем матче. У Джованни Строппы следующая главная задача — воспользоваться им. Иначе в ответной игре его подопечных будет ждать двойное испытание. Речь ведь идёт о финале. У команд нет права на ошибку.

«Кремонезе» победил только в трёх из девяти последних матчей, а также два раза сыграл вничью. Уступили серо-красные «Зюйдтиролю» (0:3), «ФеральпиСало» (0:1), «Тернане» (1:2) и как раз «Венеции» (1:2).

Оранжево-чёрно-зелёные, наоборот, прибавили во второй половине сезона. Они уступили только в 4 из 13 последних матчей Серии В, а также сыграли вничью с «Асколи» (0:0). В четырёх из пяти случаев «Венеция» теряла очки на выезде.

На предыдущей стадии плей-офф за повышение подопечные Паоло Ваноли уверенно победили «Палермо» (2:1 и 1:0). Итальянский специалист, приведший московский «Спартак» к победе в Кубке России в сезоне-2021/2022, раскрыл ряд молодых талантов в «Венеции». Клуб обрёл отличную глубину состава.

«Кремонезе» дома наверняка сумеет забить гол-два, но вот в его победе нет уверенности. В отличие от «Венеции», на последнем отрезке сезона хозяева смотрятся неубедительно. У оранжево-чёрно-зелёных хромает игра в гостях, чем может воспользоваться соперник. Но зато у них полный порядок с результативностью и отличный тонус. Ждём, что голов будет много и с обеих сторон.