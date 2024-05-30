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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
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30 мая Мирра Андреева и Виктория Азаренко сыграют в матче второго круга «Ролан Гаррос» в Париже.
В первом круге Андреева оказалась сильнее американки Эмины Бектас — 6:2, 6:3. Азаренко победила Надю Подороску из Аргентины — 6:1, 6:0.

Букмекеры считают, что у россиянки немного больше шансов: поставить на победу Мирры Андреевой можно с коэффициентом 1.76. Это примерно 54% вероятности. Успех теннисистки из Беларуси оценивается в 2.07 (46%).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:50 МСК
Виктория Азаренко
21
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

При этом аналитики ожидают, что встреча затянется. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.87, а тотал меньше 21.5 гейма — за 1.93. Заключить пари на то, что россиянка выиграет в двух сетах, можно за 2.90.

Победа Андреевой в трёх партиях идёт за 3.90. Ставки на победу Азаренко, которая в 2009 году играла в финале «Ролан Гаррос», со счётом 2:0 по сетам принимаются за 3.30.

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