Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

30 мая Мирра Андреева и Виктория Азаренко сыграют в матче второго круга «Ролан Гаррос» в Париже.
В первом круге Андреева оказалась сильнее американки Эмины Бектас — 6:2, 6:3. Азаренко победила Надю Подороску из Аргентины — 6:1, 6:0.
Букмекеры считают, что у россиянки немного больше шансов: поставить на победу Мирры Андреевой можно с коэффициентом 1.76. Это примерно 54% вероятности. Успех теннисистки из Беларуси оценивается в 2.07 (46%).
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При этом аналитики ожидают, что встреча затянется. Тотал больше 21.5 гейма идёт за 1.87, а тотал меньше 21.5 гейма — за 1.93. Заключить пари на то, что россиянка выиграет в двух сетах, можно за 2.90.
Победа Андреевой в трёх партиях идёт за 3.90. Ставки на победу Азаренко, которая в 2009 году играла в финале «Ролан Гаррос», со счётом 2:0 по сетам принимаются за 3.30.
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