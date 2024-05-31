Букмекеры оценили шансы ЦСКА одержать третью победу над УНИКСом

31 мая состоится третий матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС. Начало запланировано на 20:00 мск.

После двух игр ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Красно-синие выиграли обе встречи в Казани — 96:95 и 94:83.

Букмекеры считают явным фаворитом ЦСКА. Поставить на победу москвичей по итогам четырёх четвертей можно за 1.53. Это примерно 59% вероятности. Шансы казанцев оценили коэффициентом 2.65 (35%). Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 15.25 (6%).

Аналитики считают, что встреча получится результативной: тотал больше 165.5 очка идёт за 1.61, а тотал меньше 165.5 очка — за 2.12.

Заключить пари на победу ЦСКА с форой (-4.5 очка) предлагается за 1.90. Победа УНИКСа с форой (+4.5) также идёт за 1.90.