Букмекеры назвали шансы Роналду выиграть Кубок короля Саудовской Аравии

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31 мая состоится матч финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср». Начало игры намечено на 21:00 мск.

За «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду, а также Садио Мане и Марсело Брозович.

Цвета «Аль-Хиляля» среди прочих защищают Малком, Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич и Александр Митрович.

Эксперты считают фаворитом команду Жорзе Жезуша: поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Аль-Насра» оценили в 3.55. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.55.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют футболисты «Аль-Хиляля», сыграет коэффициент 1.16. Гол «рыцарей Неджда» доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Итоговая победа «Аль-Хиляля» идёт за 1.55 (около 60% вероятности), ставки на успех «Аль-Насра» принимаются за 2.50 (40%).