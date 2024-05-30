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Дмитрий Бивол — Малик Зинад: коэффициенты на бой

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: коэффициенты на бой
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На 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) запланирован большой вечер бокса. В главном событии Дмитрий Бивол подерётся с Маликом Зинадом. Для россиянина это будет уже седьмая защита пояса WBA Super. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол - Малик Зинад
01 июня 2024, суббота. 23:00 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Малик Зинад

Эксперты выбрали фаворита поединка. Они предлагают поставить на победу Дмитрия с коэффициентом 1.02, а успех Малика оценили в 15.0. Вероятность ничьей идёт за 30.0.

Букмекеры предполагают, что бой Бивол – Зинад продлится всю дистанцию. Тотал больше 11.5 раунда оценён в 1.82, а тотал меньше 11.5 раунда идёт за 1.86.

На победу россиянина нокаутом предлагают поставить с коэффициентом 1.86. Его победа по очкам идёт за 2.06. Если Бивол победит раздельным решением судей, сыграет коэффициент 28.0.

Шансы Зинада выиграть досрочно аналитики оценили в 20.5. Если ливийский боксёр победит по очкам – сыграет 29.5.

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