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Ислам Махачев — Дастин Порье: когда бой UFC 302

Ислам Махачев — Дастин Порье: когда бой UFC 302
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Прунденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Для россиянина это будет третья защита титула, а для американца — третья попытка стать чемпионом в лёгком весе.

Начало боя – не ранее 7:00 мск. Смотреть прямую трансляцию боя Ислам Махачев – Дастин Порье можно на телеканале «Матч!».

В последнем бою Ислам Махачев победил Александра Волкановски техническим нокаутом в первом раунде и сохранил титул чемпиона в лёгком весе.

Дастин Порье в последнем поединке во втором раунде нокаутировал Бенуа Сен-Дени мощнейшим правым боковым ударом.

Прогноз на бой Махачев — Порье:
Ислам Махачев — Дастин Порье. Преемник Хабиба останется непобеждённым
Ислам Махачев — Дастин Порье. Преемник Хабиба останется непобеждённым
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