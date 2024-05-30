Ислам Махачев — Дастин Порье: когда бой UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Прунденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

Для россиянина это будет третья защита титула, а для американца — третья попытка стать чемпионом в лёгком весе.

Начало боя – не ранее 7:00 мск. Смотреть прямую трансляцию боя Ислам Махачев – Дастин Порье можно на телеканале «Матч!».

В последнем бою Ислам Махачев победил Александра Волкановски техническим нокаутом в первом раунде и сохранил титул чемпиона в лёгком весе.

Дастин Порье в последнем поединке во втором раунде нокаутировал Бенуа Сен-Дени мощнейшим правым боковым ударом.