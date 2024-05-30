Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом испанский клуб: поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.65. Шансы дортмундцев оцениваются в 5.37. На ничью по итогам основного времени дают коэффициент 4.35.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол дортмундцев доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.71.

Итоговая победа «Реала» идёт за 1.34. Если победителем Лиги чемпионов с учётом дополнительного времени и серии пенальти станет «Боруссия», сыграет коэффициент 3.60.