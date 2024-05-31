«Рома» — «Милан»: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Рома» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.70.

Даниэле Де Росси был сильно разочарован игрой римлян в матче последнего тура с «Эмполи». Его подопечные проиграли со счётом 1:2. Это поражение стало вторым в минувших трёх встречах. Ещё одно «Рома» потерпела в игре с «Аталантой» — 0:2. Кстати, именно бергамаски могли подарить «волкам» шанс получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Для этого было необходимо, чтобы подопечные Гасперини финишировали на пятом месте, но они поднялись на четвёртую строчку. «Роме» придётся смириться с этим и готовиться к выступлениям в Лиге Европы. Для начала подготовки «волки» отправились на товарищеский матч в Перт.

«Милан» прилетел в Австралию уже без Стефано Пиоли, контракт с которым решили разорвать. Пока точной информации о том, кто станет следующим наставником «дьяволов», нет. Руководить клубом временно будет Даниэле Бонера, желающий проявить себя.

В целом сезон закончился для миланцев неплохо. Они заняли второе место в турнирной таблице, воспользовавшись спадом в результатах «Ювентуса» во второй половине розыгрыша. Конечно, и сам «Милан» особо похвалить не за что. Он проводил далеко не самый удачный отрезок в концовке Серии А. Под руководством Пиоли «дьяволы» выиграли только один из семи последних матчей.

Команды завершили сезон в Серии А без особого желания побеждать и мотивации. Тогда откуда им черпать вдохновение на товарищескую встречу? Миланцы могут попытаться взять реванш за поражение в 1/4 финала Лиги Европы. Но без главного тренера совершить такое – задача непростая. Мы считаем, что забьют обе команды. Причиной тому может послужить отсутствие некоторых важных футболистов и, как правило, перспектива проявить себя другим игрокам.