«Рома» — «Милан»: где пройдёт товарищеский матч, во сколько начало, прогнозы

31 мая на стадионе «Оптус» в Перте проведут товарищеский матч итальянские клубы «Рома» и «Милан». Начало игры – не ранее 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами «дьяволов»: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.83. Шансы римлян оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч «Рома» – «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.47. Гол миланцев доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Даниэле Де Росси был сильно разочарован игрой римлян в матче последнего тура с «Эмполи». Его подопечные проиграли со счётом 1:2. Это поражение стало вторым в минувших трёх встречах. Ещё одно «Рома» потерпела в игре с «Аталантой» — 0:2. Кстати, именно бергамаски могли подарить «волкам» шанс получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Для этого было необходимо, чтобы подопечные Гасперини финишировали на пятом месте, но они поднялись на четвёртую строчку. «Роме» придётся смириться с этим и готовиться к выступлениям в Лиге Европы. Для начала подготовки «волки» отправились на товарищеский матч в Перт.

«Милан» прилетел в Австралию уже без Стефано Пиоли, контракт с которым решили разорвать. Пока точной информации о том, кто станет следующим наставником «дьяволов», нет. Руководить клубом временно будет Даниэле Бонера, желающий проявить себя.