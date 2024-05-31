«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.77.

Команды встретятся при равном счёте в серии — 2-2. Для победы в пятой игре «Ойлерз» придётся поднажать, учитывая, что команде предстоит играть на выезде. Необходимо продолжить поддерживать результативность, которую удалось продемонстрировать в минувшей встрече. Поможет в этом опыт и мастерство Коннора Макдэвида.

«Ойлерз» в минувшей встрече сравняли счёт в серии. Они одержали волевую победу со счётом 5:2, уступая 0:2. Коннор отдал три результативные передачи. Одну из шайб «Эдмонтон» забросил даже в меньшинстве. Хоккеисты поймали кураж или это временный эффект?

«Даллас» тоже не из робкого десятка. Команде удаётся оказывать достойное сопротивление такому мастеровитому и звёздному составу. У «Старз» роль лидеров атак взяли на себя Джейсон Робертсон, Миро Хейсканен, Уайтт Джонстон и Джейми Бенн. Первые двое набрали по 16 очков, а последние – 15.

«Старз» тоже не прочь играть результативно. До поражения в минувшем матче они выиграли у «Эдмонтона» со счётом 5:3. В тот день Робертсон оформил хет-трик, а Бенн отдал две результативные передачи. Полезным в составе «Далласа» остаётся Евгений Дадонов, но получает не так много игрового времени в последних встречах.

Интересно, что первые две игры серии получились нерезультативными. Одну выиграл «Эдмонтон» в овертайме со счётом 3:2, а во второй победил «Даллас» — 3:1. Зато в минувших встречах клубы показали совершенно другую игру. Как будто тренерский штаб поменял тактику и теперь замедлить атаку друг друга стало сложнее. Наш прогноз будет на тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.