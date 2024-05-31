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«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч серии плей-офф НХЛ

«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч серии плей-офф НХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 5 за 1.50.

«Эта серия получается достаточно ровная, счёт 2-2. У «Эдмонтона» есть неоспоримые козыри – прекрасный защитник Бушар, у них есть Драйзайтль, Макдэвид, и понятно, почему «Эдмонтон» забрался так высоко.

У «Далласа» более сбалансированный состав, есть прекрасно проводящий плей-офф Хейсканен Миро, который и кучу игрового времени имеет, и очки набирает. У «Далласа» есть Джейк Эттингер, Робертсон.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что, если посмотреть по всему этому и учесть, что «Даллас» играет дома, можно предсказывать победу «Далласа». Но мне кажется, что всё-таки здесь стоит зайти через тотал. Потому что вратари, конечно, не такие уж плохие, но не лучшие, и с учётом силы атаки и того, что сильно играют атакующие защитники, я бы здесь увидел тотал больше. Моя ставка – тотал больше 5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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