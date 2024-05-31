«Даллас» — «Эдмонтон»: когда матч Кубка Стэнли, какой счёт в серии, прогнозы

1 июня состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон». Начало игры — в 3:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Старз» можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Ойлерз» оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики считают, что матч «Даллас» — «Эдмонтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.52. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.05.

Команды встретятся при равном счёте в серии — 2-2. «Ойлерз» в минувшей встрече сравняли счёт в серии. Они одержали волевую победу со счётом 5:2, уступая 0:2. Коннор Макдэвид отдал три результативные передачи. Одну из шайб «Эдмонтон» забросил даже в меньшинстве. Хоккеисты поймали кураж или это временный эффект?