«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: прогноз на финал Кубка короля Саудовской Аравии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср».

Ставка: «Аль-Наср» не проиграет за 1.75.

Подопечные Жорже Жезуша выиграли Про-Лигу, опередив команду Луиша Каштру на 14 очков. Интересно, что на двоих клубы забили 201 гол. Смогут ли «лидеры» сделать «золотой» дубль? Или, быть может, Криштиану Роналду добудет этот трофей, скрасив горечь от не совсем успешного сезона? Нас ждёт очень интересная игра. С момента появления звёзд в составах этих клубов накал и напряжение в очных встречах между ними выросли.

В финал турнира подопечные Жорже Жезуша вышли благодаря победе в матче с «Аль-Иттихадом» со счётом 2:1. Малком в тот день отдал две результативные передачи. Бразилец тоже провёл выдающийся сезон. В чемпионате Саудовской Аравии он забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач. Однако его участие в предстоящей игре под вопросом из-за повреждения.

Стоит отметить, что в этом сезоне первенства «Аль-Хиляль» никому не проигрывал, одержав 31 победу. Если бы не единственное поражение в матче Лиги чемпионов АФК, то «лидеры» и вовсе могли бы гордиться собой, установив рекорд. Но не сложилось.

Путёвку в финал Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» заполучил благодаря победе на предыдущей стадии в игре с «Аль-Халиджем» со счётом 3:1. Роналду в тот день стал автором дубля, а ещё один мяч забил Мане с пенальти.

Подопечные Луиша Каштру подходят к матчу с «Аль-Хилялем» с восьмиматчевой беспроигрышной серией. Она могла быть более впечатляющей, если бы не поражение как раз во встрече с «лидерами» в 1/2 финала Суперкубка страны со счётом 1:2. Роналду был вне себя и получил красную карточку.

Команде Роналду необходимо выиграть трофей, чтобы хоть как-то снять напряжение. Завершать сезон без наград при таком составе и игре – плохо. Криштиану выиграл местную «Золотую бутсу», и это поможет ему прибавить в этом важном матче. «Аль-Хиляль» сыт и наверняка допустит небольшую расслабленность. Мы считаем, что на итоговом результате этой встречи скажется не статистика очных встреч, а мотивация. У «Аль-Насра» её больше.