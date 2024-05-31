«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: когда финал Кубка короля Саудовской Аравии, забьёт ли Роналду

31 мая состоится матч финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом команду Жорже Жезуша: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «рыцарей Неджда» оценили в 3.55. Ставки на ничью также принимаются за 3.55.

Аналитики считают, что матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют «лидеры», сыграет коэффициент 1.16. Гол «рыцарей Неджда» доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

39-летний Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата страны. Кроме того, Роналду стал первым футболистом в истории, ставшим лучшим бомбардиром в четырёх разных национальных чемпионатах.

«Аль-Хиляль» в этом сезоне выиграл Про-Лигу и Суперкубок, а вот «Аль-Наср» остаётся без командных трофеев. Он может гордиться только великими достижениями Криштиану Роналду. Сам португалец наверняка хочет заполучить хотя бы утешительный приз в виде Кубка короля. Это вполне возможно. Пусть даже очные встречи не в пользу «рыцарей Неджда», но мотивации у них гораздо больше.