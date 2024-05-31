Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — УНИКС: прогноз «Чемпионата» на третий матч финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА — УНИКС: прогноз «Чемпионата» на третий матч финала Единой лиги ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС.

Ставка: победа УНИКСа с форой (+4.5) за 1.93.

ЦСКА перевыполнил план и выиграл два матча в Казани (96:95 и 94:83), получив преимущество домашней площадки, что крайне важно в плей-офф. Встречи прошли в напряжённой борьбе, которая потребовала от команд максимальной самоотдачи.

Во втором матче серии ключевой стала первая четверть, которую ЦСКА выиграл со счётом 23:8. Обратить внимание нужно не на игру армейцев в нападении, а на идеальную оборону. Им удалось лишить соперника главного козыря в атаке и плотно закрыть разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича. Эту задачу блестяще выполнил Никита Курбанов.

Единая лига ВТБ . Финал
31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшим в составе ЦСКА стоит признать Мело Тримбла, который набрал 20 очков. Защитник точно атаковал кольцо из-за трёхочковой линии, реализовав четыре из семи попыток. Кроме того, он записал в актив четыре результативные передачи.

В заключительной четверти ЦСКА не позволил УНИКСу отыграться. Казанцам не хватило свежести и ротации состава, поскольку лидеры клуба были инертны. Всё-таки дополнительные дни отдыха, которые были перед началом серии у подопечных Андреаса Пистиолиса, стали важным фактором в пользу красно-синих.

УНИКС рано списывать со счетов, поскольку это опытная команда во главе с сильным специалистом Велимиром Перасовичем. Он умеет быстро менять схему нападения и наверняка задействует по полной программе лидеров: Джалена Рейнольдса, Маркоса Найта и Ненада Димитриевича. Мы предполагаем, что будет равная борьба и казанцы выиграют с форой (+4.5) за 1.93.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android