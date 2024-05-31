ЦСКА — УНИКС: прогноз «Чемпионата» на третий матч финала Единой лиги ВТБ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС.

Ставка: победа УНИКСа с форой (+4.5) за 1.93.

ЦСКА перевыполнил план и выиграл два матча в Казани (96:95 и 94:83), получив преимущество домашней площадки, что крайне важно в плей-офф. Встречи прошли в напряжённой борьбе, которая потребовала от команд максимальной самоотдачи.

Во втором матче серии ключевой стала первая четверть, которую ЦСКА выиграл со счётом 23:8. Обратить внимание нужно не на игру армейцев в нападении, а на идеальную оборону. Им удалось лишить соперника главного козыря в атаке и плотно закрыть разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича. Эту задачу блестяще выполнил Никита Курбанов.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Лучшим в составе ЦСКА стоит признать Мело Тримбла, который набрал 20 очков. Защитник точно атаковал кольцо из-за трёхочковой линии, реализовав четыре из семи попыток. Кроме того, он записал в актив четыре результативные передачи.

В заключительной четверти ЦСКА не позволил УНИКСу отыграться. Казанцам не хватило свежести и ротации состава, поскольку лидеры клуба были инертны. Всё-таки дополнительные дни отдыха, которые были перед началом серии у подопечных Андреаса Пистиолиса, стали важным фактором в пользу красно-синих.

УНИКС рано списывать со счетов, поскольку это опытная команда во главе с сильным специалистом Велимиром Перасовичем. Он умеет быстро менять схему нападения и наверняка задействует по полной программе лидеров: Джалена Рейнольдса, Маркоса Найта и Ненада Димитриевича. Мы предполагаем, что будет равная борьба и казанцы выиграют с форой (+4.5) за 1.93.