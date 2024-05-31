ЦСКА — УНИКС: во сколько начало матча финала Единой лиги ВТБ, счёт в серии, прогнозы

31 мая состоится третий матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно за 1.46, а шансы казанцев оценили коэффициентом 2.72.

Аналитики считают, что встреча ЦСКА — УНИКС получится результативной: тотал больше 165.5 очка идёт за 1.61, а тотал меньше 165.5 очка — за 2.12. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 15.25.

Красно-синие ведут в серии со счётом 2-0. ЦСКА перевыполнил план и выиграл два матча в Казани (96:95 и 94:83), получив преимущество домашней площадки, что крайне важно в плей-офф. Встречи прошли в напряжённой борьбе, которая потребовала от команд максимальной самоотдачи.

Во втором матче серии ключевой стала первая четверть, которую ЦСКА выиграл со счётом 23:8. Обратить внимание нужно не на игру армейцев в нападении, а на идеальную оборону. Им удалось лишить соперника главного козыря в атаке и плотно закрыть разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича. Эту задачу блестяще выполнил Никита Курбанов.