«Боруссия» Д — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на финал Лиги чемпионов 1 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.00.

«Финал Лиги чемпионов — дортмундская «Боруссия» против мадридского «Реала». Ни для кого не секрет, что ЛЧ — турнир команды Анчелотти. Так что и тут я определённо вижу фаворитом представителя Испании.

«Реал» снова показал свою магию в плей-офф Лиги чемпионов. Сложнейшие матчи у него выдались с «Манчестер Сити» и «Баварией». «Горожане» были очень близки к успеху в противостоянии со «сливочными». Но подопечные Анчелотти выдержали натиск английского гранда, доведя всё до серии пенальти.

В других турнирах у «Реала» тоже всё хорошо было в этом сезоне. Главное — есть победа в испанской Примере. Причём не просто победа, а досрочное чемпионство. «Барселона» в этом сезоне не сумела навязать реальную борьбу «Королевскому клубу».

Ну а «Боруссия» провела чемпионат Германии совсем не так, как в прошлом сезоне. Тогда, напомню, клуб до последнего тура претендовал на лидерство, которое в итоге потерял. Сейчас же даже в топ-4 не вошла команда Терзича. Но благодаря своему же успеху в ЛЧ немцам дали пятую путёвку в ЛЧ, которую и получили в итоге чёрно-жёлтые.

Да, неровный сезон провела «Боруссия», часто теряла очки. На фоне того же «Байера» совсем не так уверенно выглядел коллектив. Но зато он может похвастаться другим — финалом ЛЧ. Конечно, многие считали дортмундцев андердогами полуфинального противостояния с «ПСЖ». Но «Боруссия» сумела нейтрализовать сильные стороны парижан, обыграв их в обоих матчах со счётом 1:0.

Да, легко тут «Реалу» точно не будет. «Боруссия» играет в неудобный для мадридцев футбол, часто выступает по счёту. Но это Лига чемпионов, это финал и это последняя игра Тони Крооса в футболе «сливочных». Всё это придаст ещё большей мотивации подопечным Анчелотти, которые обязательно выиграют, я уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».