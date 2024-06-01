Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал»!

1 июня состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало — в 22:00 мск.Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно только выполнить простые условия:

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Выход в финал Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» в некотором роде сенсация. От представителя Бундеслиги никто не ожидал такого невероятного результата. Но «шмели» уверенно преодолели групповой этап и в плей-офф последовательно победили ПСВ, мадридский «Атлетико» и «ПСЖ».

Карло Анчелотти создал сбалансированную команду и удержал под контролем ситуацию в раздевалке, уговорив ветеранов Луку Модрича и Тони Крооса не поднимать бунта из-за резкого уменьшения игрового времени. Привыкшие проводить полные матчи звёзды «Реала» согласились уступить дорогу молодым.

Нашёл Анчелотти схему и раскрыл потенциал лидеров атаки «сливочных» Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. Только в этом сезоне Лиги чемпионов англичанин и бразилец на двоих забили девять мячей и сделали столько же результативных передач. А ведь в руках тренера есть ещё умеющие обострить игру Родриго и Хоселу, причём у каждого по пять мячей в еврокубке.

Несмотря на внушительную атакующую мощь, «Реал» великолепно умеет защищаться. Об этом может рассказать наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола, подопечные которого в ответной игре 1/4 финала нанесли 34 удара, но довольствовались только одним забитым мячом. Так что при необходимости «сливочные» откладывают в сторону атакующую схему и играют осторожно.

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