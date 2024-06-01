«Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на финал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 1.67.

«В первый день лета нас ждёт невероятно интересное событие – финал Лиги чемпионов. А сыграют в нём дортмундская «Боруссия» из Германии и мадридский «Реал» из Испании.

«Галактикос» были в числе основных фаворитов ещё до начала Лиги чемпионов, поэтому удивляться их выходу в финал не стоит. Групповой этап подопечные Карло Анчелотти прошли без потерь – шесть побед. Кстати, в группе был немецкий «Унион» из Берлина. А в плей-офф «Реал» убрал со своего пути ещё две команды из Германии «Лейпциг» (1/8 финала) и «Баварию» в полуфинале. В эпическом четвертьфинале мадридцы по пенальти превзошли английский «Манчестер Сити».

Команда Эдина Терзича в группе обошла таких мастодонтов, как «ПСЖ» и «Милан». Ну и «Ньюкасл Юнайтед» в придачу. Далее были повержены голландский ПСВ, мадридский «Атлетико» и всё тот же «ПСЖ».

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В период с 2012 по 2017 годы команды встречались в Лиге чемпионов 10 раз. Небольшое преимущество есть на стороне «Реала» — четыре победы, три ничьих и три поражения. Разница мячей 19-17 тоже в пользу испанского клуба. В 2017 году «сливочные» выиграли оба матча.

Травмированных и дисквалифицированных у соперников нет. Конечно, большинство считает, что победу одержит «Реал», который и у себя в Испании легко выиграл чемпионат, в то время как «Боруссия» в Германии стала только пятой. Плюс мадридцы полноценно готовились сразу после окончания поединков 1/2 финала. «Реал» и завоюет главный клубный еврокубковый трофей сезона. В основное время», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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