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Букмекеры назвали шансы «Урала» избежать вылета из РПЛ

Букмекеры назвали шансы «Урала» избежать вылета из РПЛ
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1 июня в Тольятти состоится ответный переходный матч «Акрон» — «Урал». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

В первом матче «Урал» на своём поле проиграл со счётом 0:2, после чего Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера екатеринбуржцев. Готовить команду к решающему стыковому матчу с «Акроном» будет Евгений Аверьянов.

Букмекеры не верят, что «Уралу» после смены наставника удастся сохранить прописку в элитном дивизионе. Если клуб из Екатеринбурга окажется сильнее по итогам противостояния, сыграет коэффициент 7.80. Это примерно 12% вероятности.

Заключить пари на итоговый успех «Акрона» предлагается с коэффициентом 1.12, что составляет около 88% вероятности.

Ранее «Акрон» никогда не выступал в элитном дивизионе чемпионата страны.

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