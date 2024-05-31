Букмекеры назвали шансы «Урала» избежать вылета из РПЛ

1 июня в Тольятти состоится ответный переходный матч «Акрон» — «Урал». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

В первом матче «Урал» на своём поле проиграл со счётом 0:2, после чего Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера екатеринбуржцев. Готовить команду к решающему стыковому матчу с «Акроном» будет Евгений Аверьянов.

Букмекеры не верят, что «Уралу» после смены наставника удастся сохранить прописку в элитном дивизионе. Если клуб из Екатеринбурга окажется сильнее по итогам противостояния, сыграет коэффициент 7.80. Это примерно 12% вероятности.

Заключить пари на итоговый успех «Акрона» предлагается с коэффициентом 1.12, что составляет около 88% вероятности.

Ранее «Акрон» никогда не выступал в элитном дивизионе чемпионата страны.