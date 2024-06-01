Букмекеры назвали шансы «Акрона» в ответном стыковом матче с «Уралом»

1 июня в Тольятти пройдёт ответный переходный матч «Акрон» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Акрон» добился победы в первом матче на чужом поле со счётом 2:0.

Букмекеры в ответной встрече отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу футболистов «Акрона» можно с коэффициентом 2.58. Это примерно 39% вероятности. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 2.90 (34%). Ставки на ничью принимаются за 3.47 (27%).

Букмекеры считают, что ответный матч «Акрон» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.