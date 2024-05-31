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Эксперты оценили шансы тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ

Эксперты оценили шансы тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ
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1 июня в Туле состоится ответный переходный матч «Арсенал» — «Пари НН». Начало запланировано на 18:00 мск.

В первом матче «канониры» на выезде победили представителя РПЛ со счётом 2:1. Таким образом, продолжилась безвыигрышная серия «Пари НН», которая растянулась на 11 матчей.

Букмекеры считают подопечных Александра Сторожука явными фаворитами пары. Заключить пари на выход тульского «Арсенала» в элитный дивизион предлагается с коэффициентом 1.28. Это примерно 78% вероятности.

Сделать ставку на итоговый успех «Пари НН» предлагается с коэффициентом 4.20 (22%).

Тульский «Арсенал» не проигрывает на своём поле на протяжении 10 матчей. Ставки на то, что туляки не проиграют в ответной стыковой встрече, принимаются за 1.40.

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