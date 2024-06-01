Эксперты назвали шансы «Пари НН» избежать вылета из РПЛ

1 июня в Туле состоится ответный переходный матч «Арсенал» — «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В первой игре в Нижнем Новгороде тульский «Арсенал» добился победы со счётом 2:1.

В ответной встрече «канониры» также считаются фаворитами: поставить на победу туляков можно с коэффициентом 2.35. Успех нижегородцев оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.55.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют футболисты «Арсенала», сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Ставки на итоговый успех «Пари НН» принимаются с коэффициентом 4.15 (22%), выход «Арсенала» в РПЛ оценён в 1.27 (78%).