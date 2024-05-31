Букмекеры назвали самых вероятных авторов голов в финале Лиги чемпионов

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1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом испанский клуб: поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.65. Шансы дортмундской «Боруссии» оцениваются в 5.60. На ничью по итогам основного времени дают коэффициент 4.25.

Наиболее вероятный автор гола — Винисиус Жуниор. Ставки на бразильского футболиста мадридского «Реала» принимаются с коэффициентом 2.30.

За 2.50 предлагается поставить на результативный удар в исполнении Джуда Биллингема, за 3.00 — на гол Родриго.

Гол Никласа Фюллькруга идёт за 4.00, а гол Федерико Вальверде — за 4.50. Чуть ниже оценивается вероятность результативного удара Карима Адейеми (5.00).