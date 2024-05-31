Эксперты оценили шансы дортмундской «Боруссии» выиграть Лигу чемпионов

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом подопечных Карло Анчелотти: заключить пари на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.65. Шансы немецкого клуба оцениваются в 5.37. На ничью по итогам основного времени дают коэффициент 4.35.

Итоговая победа дортмундской «Боруссии» идёт за 3.65, это примерно 27% вероятности. Если победителем Лиги чемпионов станет мадридский «Реал», сыграет коэффициент 1.35 (73%).

Ставки на победу «Боруссии» по итогам основного времени с разницей в один мяч принимаются за 7.10. Победа дортмундцев с разницей в два гола идёт за 16.5, а в три гола — за 39.0.