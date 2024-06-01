«Боруссия» — «Реал»: букмекеры оценили шансы в финале Лиги чемпионов

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт финал Лиги чемпионов, трофей разыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в в 22:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом испанский клуб: поставить на победу мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1.65. Шансы дортмундской «Боруссии» оцениваются в 5.60. На ничью по итогам основного времени дают коэффициент 4.25.

Итоговая победа дортмундской «Боруссии» идёт за 3.65, что составляет около 27% вероятности. Если победителем Лиги чемпионов станет мадридский «Реал», сыграет коэффициент 1.35 (73%).

Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 гола — за 2.20. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.76. Гол в первые 15 минут доступен за 3.10.