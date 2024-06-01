Букмекеры назвали самый вероятный счёт финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт финал Лиги чемпионов, трофей разыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в в 22:00 мск.

Итоговая победа дортмундской «Боруссии» идёт за 3.65, что составляет около 27% вероятности. Если победителем Лиги чемпионов станет мадридский «Реал», сыграет коэффициент 1.35 (73%).

Наиболее вероятный результат основного времени — ничья 1:1 (7.30). С коэффициентом 7.50 предлагается поставить на победу мадридского «Реала» со счётом 1:0.

За 7.80 идёт победа испанского клуба со счётом 2:0. Чуть ниже оценивается вероятность счёта 2:1 в пользу мадридцев (8.10).

Заключить пари на 3:0 в пользу «Реала» можно за 12.0, а на 3:1 в пользу «Реала» — за 12.5.