«Акрон» — «Урал»: ставка Александра Мостового на стыковой матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на стыковой матч Премьер-Лиги «Акрон»— «Урал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«Акрон» и «Урал» встретятся, чтобы точно определить, кто в следующем сезоне будет играть в РПЛ, а кто – в Первой лиге. Пока что всё складывается так, что у команды из Тольятти больше шансов на успех.

«Акрон» в первом матче добыл победу. Причем сделал это со счётом 2:0. Да, «Урал» боролся, много атаковал и свои шансы имел. Но тольяттинцы грамотно отзащищались. Сами же екатеринбуржцы всё ещё имеют проблемы в обороне. Собственно, второй гол «Урал» и пропустил после ошибки в защите. Так что определённым образом «Акрону» повезло с голами.

Теперь всё будет решаться на поле подопечных Заура Тедеева. Там, я уверен, «Акрон» будет надёжен. Он и в Екатеринбурге не дал себе забить. Теперь «Уралу» будет ещё труднее. Главное, конечно, что команда осталась без Виктора Гончаренко, которого сразу уволили после проигрыша в первой встрече.

Так что всё тут указывает на то, что именно «Акрон» примет участие в следующем розыгрыше РПЛ. Не уверен, кто тут точно выиграет, будет ли ничья. Тольяттинцы сыграют по счёту – будут сдерживать соперника. Счёт вряд ли будет крупным», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».