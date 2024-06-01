«Акрон» — «Урал»: ставка Романа Павлюченко на матч за право играть в РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на стыковой матч РПЛ «Акрон» — «Урал».

Ставка: победа «Урала» и ТМ 3.5 за 3.50.

«В рамках ответного стыкового матча РПЛ сойдутся «Акрон» и «Урал». В первой игре коллектив из Тольятти победил 2:0. Не сказал бы, что екатеринбуржцы проиграли абсолютно по делу, хотя и для победы они сделали недостаточно. Впрочем, руководство клуба решило сразу уволить тренера Виктора Гончаренко. Так что теперь в шансы «Урала» верится с трудом.

В первом матче «Урал» был нацелен на победу. Даже забил быстрый гол на седьмой минуте, который отменили после просмотра VAR. Но клуб не отчаялся и продолжал давить. «Акрон» отбивался и редко сам пытался забить. К середине второго тайма команда из Тольятти воспользовалась шансом на угловом, а потом забила ещё один, после ошибки обороны «Урала». Подопечные Гончаренко продолжали давить, но в итоге всё равно проиграли 0:2.

После этого клуб из Екатеринбурга и уволил тренера, не дожидаясь развязки в ответном противостоянии. Так что теперь в их втором матче всё становится более непонятным. Неясно, в каком настрое выйдут на поле футболисты «Урала». Нет, они, конечно, будут стремиться к победе – им нужно ещё два мяча отыграть. Но «Акрон» уже доказал, что способен выдерживать натиск и выходить из-под него.

Так что тут я не уверен в победе «Урала». Стадион у «Акрона» небольшой, хозяева поля на нем легко ловят соперников. Екатеринбуржцам будет очень тяжело. Я думаю, с такой игрой они всё-таки покинут РПЛ. Сейчас они могут выиграть, но с минимальным счётом, которого не хватит для успеха.

Поэтому поставлю на выигрыш «Урала», но не с большим счётом», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».