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«Акрон» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на стыковую игру РПЛ 1 июня

«Акрон» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на стыковую игру РПЛ 1 июня
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Акрон» — «Урал».

Ставка: ничья за 3.49.

«Тольяттинский «Акрон» будет принимать екатеринбуржский «Урал» с задачей сохранить преимущество (2:0), добытое в первом стыковом матче за место в РПЛ. Успех гостей стал неожиданностью.

Уральцы дома не имели никакого игрового преимущества, показатели по владению мячом и ударам по воротам были почти равными. В итоге со своего поста был (уже во второй раз в жизни) уволен главный тренер Виктор Гончаренко. Его место временно занял Евгений Аверьянов, давно работающий в тренерском штабе команды и уже эти обязанности исполнявший. А ведь изначально само попадание команды в зону переходных матчей считалось сенсацией: по своему уровню клуб, в итоге занявший 14-е место в РПЛ, должен был стоять гораздо выше. Достаточно вспомнить, что в начале чемпионата «Урал» не просто был в верхней части турнирной таблицы, а даже лидировал.

Клуб из Тольятти не имеет такого опыта, как соперник, с 2013 года играющий в высшем дивизионе и, в частности, дважды выходивший в финал Кубка России. В своей истории «Акрон» ни разу не поднимался в заветную четвёрку сильнейших Первой лиги. Команда Заурбека Тедеева, игравшая смело впереди и забившая два мяча в середине второго тайма, по ходу первой встречи показала, что может надёжно действовать и в обороне. И уже за счёт этого способна добиться нужного результата. Поэтому задача «Урала», который дома не смог ответить даже навалом на чужие ворота, представляется крайне сложной.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом есть много примеров того, как смена тренера срабатывает как раз в первом матче после отставки, словно встряхивая команду. И президент клуба Григорий Иванов со своими известными качествами мотиватора тоже может повлиять на футболистов. Остаётся добавить, что игра пройдёт на непривычном для гостей искусственном поле в Жигулёвске, что для «Урала» будет немаловажным фактором и без того непростого выезда», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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