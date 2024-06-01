«Акрон» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на стыковую игру РПЛ 1 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Акрон» — «Урал».

Ставка: ничья за 3.49.

«Тольяттинский «Акрон» будет принимать екатеринбуржский «Урал» с задачей сохранить преимущество (2:0), добытое в первом стыковом матче за место в РПЛ. Успех гостей стал неожиданностью.

Уральцы дома не имели никакого игрового преимущества, показатели по владению мячом и ударам по воротам были почти равными. В итоге со своего поста был (уже во второй раз в жизни) уволен главный тренер Виктор Гончаренко. Его место временно занял Евгений Аверьянов, давно работающий в тренерском штабе команды и уже эти обязанности исполнявший. А ведь изначально само попадание команды в зону переходных матчей считалось сенсацией: по своему уровню клуб, в итоге занявший 14-е место в РПЛ, должен был стоять гораздо выше. Достаточно вспомнить, что в начале чемпионата «Урал» не просто был в верхней части турнирной таблицы, а даже лидировал.

Клуб из Тольятти не имеет такого опыта, как соперник, с 2013 года играющий в высшем дивизионе и, в частности, дважды выходивший в финал Кубка России. В своей истории «Акрон» ни разу не поднимался в заветную четвёрку сильнейших Первой лиги. Команда Заурбека Тедеева, игравшая смело впереди и забившая два мяча в середине второго тайма, по ходу первой встречи показала, что может надёжно действовать и в обороне. И уже за счёт этого способна добиться нужного результата. Поэтому задача «Урала», который дома не смог ответить даже навалом на чужие ворота, представляется крайне сложной.

При этом есть много примеров того, как смена тренера срабатывает как раз в первом матче после отставки, словно встряхивая команду. И президент клуба Григорий Иванов со своими известными качествами мотиватора тоже может повлиять на футболистов. Остаётся добавить, что игра пройдёт на непривычном для гостей искусственном поле в Жигулёвске, что для «Урала» будет немаловажным фактором и без того непростого выезда», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».