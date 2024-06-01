Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к бою UFC 302 Махачев — Порье!

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно только выполнить простые условия:

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Для Махачева защита титула станет третьей в карьере. Напомним, чемпионом дагестанец стал, победив Чарльза Оливейру. Решающим в схватке оказался второй раунд, в котором Ислам провёл треугольник и вынудил бразильца сдаться.

Затем последовали две защиты титула в боях с Александром Волкановски. Первый поединок прошёл не совсем по сценарию Махачева, который столкнулся с серьёзным сопротивлением, но так или иначе Ислам победил по итогам пяти раундов. А вот в следующем бою он уверенно разобрался с претендентом, отправив австралийца в нокаут в первом же раунде.

Обладающий отличной техникой и ударом Дастин — крайне опасный соперник, чтобы соревноваться с ним в стойке, но в борьбе Ислам неудержим. Кроме того, в тренировочном лагере снова Хабиб Нурмагомедов, который делится знаниями с земляком.

Дастину Порье придётся доказать, что он достойный соперник. Американец последний поединок провёл в марте 2024 года, эффектно нокаутировав Бенуа Сен-Дени. Бой прошёл сравнительно недавно, поэтому Дастин находится в тонусе. Скорее всего, для Порье бой с Махачевым — последний реальный шанс выиграть титул. Бриллиант предельно мотивирован, о чём неоднократно рассказывал в интервью.

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