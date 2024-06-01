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«Арсенал» — «Пари НН»: прогноз Эдуарда Мора на стыковой матч РПЛ в Туле

«Арсенал» — «Пари НН»: прогноз Эдуарда Мора на стыковой матч РПЛ в Туле
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Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч «Арсенал» — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

«Первая игра для меня не стала неожиданностью, тульский «Арсенал» победил, мне кажется, абсолютно заслуженно 2:1.

«Нижний Новгород» сейчас откровенно абсолютно плох, команда просто не понимает, что им делать на поле, как плохо атаковали, так и атакуют, команда первым номером играть не умеет.

Я думаю, что и в этом матче будет очень много борьбы и игра будет происходить так, как она проходила во втором тайме в Нижнем Новгороде. Если в первом тайме игра была более-менее насыщенная, и моменты были, и бежали, то во втором тайме тульский «Арсенал» сел полностью на свою оборону, отдал мяч сопернику, ждал свои шансы на контратаке. Естественно, «Нижнему» пришлось как-то раскрываться, большими силами идти вперёд, и это то, что нужно «Арсеналу». По игре сейчас откровенно плох «Нижний Новгород», и тульский «Арсенал» не имеет права этим не воспользоваться, тем более имея преимущество.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Перерыв
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'    

Я думаю, что голов в этом матче будет мало», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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