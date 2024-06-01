«Арсенал» — «Пари НН»: прогноз Виктора Гусева на матч за право играть в РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Пари НН».

Ставка: ничья за 3.72.

«В ответном стыковом матче за место в РПЛ нижегородцам предстоит попытаться отыграться после достаточно неожиданного поражения дома — 1:2. Впрочем, ещё до первого матча многие говорили о равенстве сил двух команд, финишировавших в сезоне, соответственно, на 13-м месте в РПЛ и четвёртом — в Первой лиге. В частности, отмечалось, что туляки вполне могут выстоять на ничью. Но «Арсенал», признаем, при достаточной доле везения ещё в первом тайме дважды забил после угловых. Впрочем, и ответный мяч Нижнего влетел в ворота гостей от ноги собственного футболиста туляков. А в целом они надёжно сыграли в обороне, нейтрализовав позиционные атаки соперника, который даже в концовке не смог организовать штурм ворот.

«Пари НН» провалил заключительную часть чемпионата, дважды пропустив по шесть мячей и завершив турнир с катастрофической разницей мячей — 29-51. В последних 10 матчах чемпионата было набрано всего два очка. Даже при этом команда Саши Илича, сменившего Сергея Юрана, вполне могла избежать стыков, но плохо провела завершающую встречу, сыграв вничью с «Крыльями».

Команда Александра Сторожука очень хорошо играет именно на своём поле. Здесь «Арсенал» по ходу турнира в Первой лиге потерпел поражение лишь дважды. Да и вообще, если бы не осечки в самом конце (например, гостевой проигрыш 0:1 «Шиннику» в последнем матче), то клуб мог бы стоять и выше в турнирной таблице. Для сравнения — вот его итоговые показатели в графе «забитые-пропущенные» — 39-25! И заметим, тоже для сравнения, что завершившие турнир на первой строчке «Химки» получили в свои ворота 39 мячей. Тула гораздо чаще соперников по лиге играла вничью — 16 раз в 34 матчах. И это вариант, который вполне устроит команду в предстоящей встрече. А всего поражений у «Арсенала» лишь пять. И самый близкий показатель здесь у тех же триумфаторов лиги: «Химки» проиграли восемь раз.

«Арсенал» уже выигрывал у Нижнего, причём с таким же счётом 2:1, осенью 2021. А весной 2022 года команды завершили встречу вничью — 2:2. Поставим и здесь на ничью», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».