«Арсенал» — «Пари НН»: ставка Романа Павлюченко на ответный стыковой матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на стыковой матч РПЛ «Арсенал» — «Пари НН».

Ставка: победа «Пари НН» за 3.09.

«Арсенал» примет дома «Пари НН» в ответной стыковой игре за право участия в Российской Премьер-Лиге. В их первом матче нижегородцы смотрелись уверенно и явно могли побеждать. Но итог был другим, победили туляки. Теперь же в гостях «Пари» ничего другого не остаётся, кроме как активно играть в атаке и добывать себе прописку в РПЛ.

Равная получилась у них первая игра. «Арсенал» сумел быстро забить, но на настрое «Пари НН» это негативно не сказалось. Напротив, клуб сразу побежал вперёд и быстро сумел сравнять счёт. Они обменивались атаками. И, несмотря на то что нижегородцы были опаснее, забить всё равно сумели туляки. Оба гола «Арсенал» забил с угловых. Во втором тайме «Пари» снова давил и был активен, но сравнять не сумел. Вратарь туляков просто всё тащил.

Таким образом, серия «Пари НН» без побед продлилась. Теперь она насчитывает 10 матчей, только два из которых завершались ничьими. Конечно, ужасная статистика для нижегородской команды. Однако сейчас уже не Премьер-Лига, а стыковые матчи. Настрой тут совсем другой – всё или ничего.

В Первую лигу команда, конечно, не собирается. Так что даже в Туле «Пари НН» будет активен. Ему надо отыграть всего один гол. И со своей задачей, я думаю, он справится. «Арсенал» все 90 минут успешно защищаться не сможет.

Так что я поставлю на то, что в основное время выиграет «Пари НН», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».