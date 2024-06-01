«Арсенал» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на стыковую игру РПЛ 1 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на стыковой матч Премьер-Лиги «Арсенал»— «Пари НН».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.70.

«Ответный стыковой матч РПЛ – «Арсенал» дома примет «Пари НН». Конечно, нижегородцы разочаровали в первой игре. Теперь я не думаю, что они заслуживают остаться в РПЛ.

«Арсенал» в первом матче показал рвение к победе. Клуб был активен и по делу выиграл. Нет, «Пари НН» совсем спустя рукава не играл. Но туляки смотрелись намного лучше – защищались, когда надо, потом грамотно атаковали, используя пространство.

Да, пока для «Пари НН» ничего не потеряно – отставание в общем счёте составляет всего один гол. Однако, учитывая, что клуб и до этого давно не выигрывал, в его успех тут слабо верится.

«Арсенал» же показывал в последнее время неплохие результаты, что доказал и их первый матч с «Пари НН». Клуб смотрелся на уровне соперника из РПЛ, и даже лучше него во многих вещах.

Я не думаю, что с таким подходом нижегородцам удастся остаться в РПЛ. После зимней паузы много проблем было у них, еще и уволили Сергея Юрана. Нужна команде перезагрузка, которая за год в Первой лиге, может быть, и произойдёт. Но сейчас «Арсенал» просто больше заслуживает пройти в РПЛ», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».