«Боруссия» Д — «Реал»: кто выиграет финал Лиги чемпионов 1 июня, прогнозы

1 июня состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение «сливочным»: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.63. Шансы дортмундцев оцениваются в 5.25. На ничью дают коэффициент 4.33.

Аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол дортмундцев доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Выход в финал Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» в некотором роде сенсация. От представителя Бундеслиги никто не ожидал такого невероятного результата. Но «шмели» уверенно преодолели групповой этап и в плей-офф последовательно победили ПСВ, мадридский «Атлетико» и «ПСЖ».

Карло Анчелотти создал сбалансированную команду и удержал под контролем ситуацию в раздевалке, уговорив ветеранов Луку Модрича и Тони Крооса не поднимать бунт из-за резкого уменьшения игрового времени. Привыкшие проводить полные матчи звёзды «Реала» согласились уступить дорогу молодым.

Несмотря на внушительную атакующую мощь, «Реал» великолепно умеет защищаться. Об этом может рассказать наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола, подопечные которого в ответной игре 1/4 финала нанесли 34 удара, но довольствовались только одним забитым мячом. Так что при необходимости «сливочные» откладывают в сторону атакующую схему и играют осторожно.