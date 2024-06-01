«Боруссия» Д — «Реал»: прогноз Константина Генича на финальный матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет в основное время и тотал матча меньше 3,5 за 1.80.

«Боруссия» показала, что она может играть правильно и на результат, но в двухматчевом противостоянии. Всё, что было хорошего у «Боруссии» с тем же «ПСЖ» и «Атлетико», – это двухматчевые противостояния, где работала стратегия двух матчей. У «Боруссии» хорошая, качественная оборона, неплохой вратарь, который может подтащить, понимаем, что есть игроки, которые могут убежать в контратаку, могут реализовывать моменты. В общем, я веду к тому, что план «Боруссии» на эту игру предельно понятен и ясен.

Я думаю, что этот матч вряд ли будет какой-то сверхоткрытый, предпосылок к этому нет. «Реал» сильнее, «Реал» мастеровитее, и он знает, что такое финалы, и знает, как их выигрывать. Поэтому мой прогноз – «Реал» не проиграет в основное время и тотал матча меньше 3.5 за хороший коэффициент 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».