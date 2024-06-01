«Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид: прогноз Михаила Поленова на финал Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.18.

«Реал», конечно, фаворит финала Лиги чемпионов. На его стороне и то, что можно взвесить (например, класс игроков, готовность меняться по ходу матче, возможность влиять на игру заменами без потери качества и ритма), и то, что с трудом поддаётся подсчету. «Реал» — это команда с привычкой выигрывать, даже играя хуже соперника. Впрочем, это тоже очень прагматичная черта, растущая из возможностей команды.

Дортмунд весь сезон был командой, которая не стремится добивать, ведёт в счёте и закрывает игру. Плей-офф Лиги чемпионов показал, что думать о них только так — однобоко. В играх с «Атлетико» был всплеск в гостях на 10 минут, что помогло забить гол, и дома гораздо больше, когда «Атлетико» был смят. Ну а с Парижем очень крутая реализация. «Боруссия» опаснее, чем кажется, и «Реал» должен это понимать. Наверняка понимает. Мадрид тоже может играть по-разному, от соперника и по счёту.

Думаю, что очень открытой игры мы не увидим: «Боруссия» постарается не ввязываться в открытую битву, а убегать. У «Реала» будет много мяча и позиционная атака. Кто выиграет, я не знаю, но предлагаю задуматься над вариантом «низ» по матчу», — приводит слова Поленова «Ставка ТВ».