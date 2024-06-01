«Боруссия» Д — «Реал»: ставка Александра Мостового на решающий матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Главный матч европейского сезона — «Боруссия» Дортмунд против мадридского «Реала». Два возможных исхода может быть — сенсационная победа одной команды или предсказуемый очередной трофей ЛЧ у другого клуба.

Да, уже давно повелось, что Лига чемпионов — турнир мадридского «Реала». Недаром именно у него самое большое количество выигранных кубков. В последнее десятилетие «сливочные» тоже, можно сказать, доминировали и выигрывали турнир чаще всех. Судя по всему, сейчас нас ждёт очередная победа команды Анчелотти.

Но я бы не сказал, что эта победа будет незаслуженной у команды. По сути, в плей-офф «Реал» прошёл сложнейших соперников — «Манчестер Сити» и «Баварию». Эти команды тоже вполне могли претендовать на попадание в финал. Но «Королевский клуб» всегда добивался успеха. Особенно непросто команде было с «Манчестер Сити», пришлось играть вторым номером. Ну а в серии пенальти Лунин просто подарил победу «Реалу».

Что же до чемпионата Испании, то там у мадридцев особой интриги не было. Самый главный вопрос под конец сезона был — кто займёт второе место, «Жирона» или «Барселона». «Реал» же своё чемпионство завоевал заранее — достойного конкурента у него не было.

А вот конкуренция в чемпионате Германии в этом сезоне была очень большая. И тут дело не только в «Байере», который просто доминировал в Бундеслиге. «Штутгарт» с «Лейпцигом» тоже боролись до последнего. Собственно, они и «Бавария» в итоге и вытеснили «Боруссию» из топ-4. Благо команда сама себе выбила путёвку в ЛЧ — благодаря её успешным выступлениям в еврокубке Германия получила пятое место в турнире.

В Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд тоже лёгкого пути не имела. Сперва у нее была «группа смерти», в которой подопечные Терзича смогли финишировать первыми. Затем в плей-офф им тоже было не так просто — и крепкий ПСВ, и дерзкий «Атлетико». Но сложнее всего, конечно, команде было в полуфинале с «ПСЖ». Впрочем, чёрно-жёлтые сыграли в свой футбол — по счёту. Они грамотно сдерживали соперника, не давали ему шанса отличиться. Итог — 1:0 оба раза.

Примечательно, что у обоих клубов этот финал будет ещё и последним матчем легенд. Так, для «Реала» это будет последняя игра у Тони Крооса, а для «Боруссии» — у Марко Ройса. Значение обоих футболистов для своих коллективов трудно переоценить. Так что я думаю, соперники, которые и так готовились к тяжёлому противостоянию, тут выложатся на полную ради своих легенд.

Да, «Боруссия» — не такой простой соперник, заслуженно прошёл так далеко. В матчах с «ПСЖ» клуб уже доказал, что способен добиваться успеха, даже играя вторым номером. Но «Реал» и в этом аспекте вариативнее. Он как раз таки подстраивается под любую ситуацию и выигрывает в итоге. Думаю, трофей ЛЧ в очередной раз достанется мадридцам. Но поставить лучше предложу на голы. Уверен, что легко тут подопечным Анчелотти не будет, хотя бы раз они пропустят», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».