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«Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов

«Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 1.69.

«Все ждут завершения европейского клубного сезона, а закончится он финалом Лиги чемпионов, в котором сойдутся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». У Карло Анчелотти абсолютно непотопляемая команда. «Реал» выиграл Ла Лигу и за 38 туров потерпел всего одно поражение. Впереди ещё одна важная игра. На кону 15-й для мадридцев кубок Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понятно, что в данном финале «Реал» выглядит фаворитом. «Реал» на разных стадиях турнира показал свою неуязвимость. Была невнятная игра с «Лейпцигом», но прошли дальше. Случился тяжёлый выезд к «Манчестер Сити», но «Мадрид» снова прошёл дальше. И вот теперь он в финале, в котором должен побеждать.

Да, «Боруссия» остаётся открытием текущего европейского сезона. Дортмунд добрался до финала и в полуфинале не пропустил от «ПСЖ» ни разу за два матча. Однако «Реал» лучше укомплектован. Более того, у испанцев максимально сыгранная команда. Поэтому предположу, что мадридцы способны победить даже в основное время, а затем Карло Анчелотти закурит очередную победную сигару», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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