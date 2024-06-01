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«Боруссия» — «Реал»: ставка Александра Гутора на финал Лиги чемпионов 1 июня

«Боруссия» — «Реал»: ставка Александра Гутора на финал Лиги чемпионов 1 июня
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Известный вратарь Александр Гутор дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.09.

«Реал» провёл выдающийся сезон. И сделает всё, чтобы завершить его на мажорной ноте. Мадридский клуб обладает невероятной линией атаки и средней линией. Карло Анчелотти делает с командой невероятные вещи. Он совершенствуется вместе с командой по ходу сезона.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Этот «Реал» очень универсален. Он может играть с любым соперником. Может давить и выгрызать матчи, как с «Баварией». Может терпеть, как с «Манчестер Сити». Конечно, «Реал» безоговорочный фаворит. Здесь будет две красивые истории в противостоянии. Легенды немецкого футбола проведут свои последние матчи за клубы: Ройс и Кроос. Это будет яркий и эмоциональный финал. Последние четыре матча между этими командами получались очень результативными.

Но думаю, что сейчас «Реал» победит уверенно. Ставлю на победу «Реала» с форой (−1.5)», — приводит слова Гутора «ВсеПроСпорт».

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