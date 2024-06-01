«Боруссия» Д — «Реал»: прогноз Сергея Дурасова на финальную игру Лиги чемпионов

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Достаточно изучить оборону «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона. Команда «на ноль» сыграла лишь однажды, в 1/8 против «Лейпцига», а матчей было шесть. Поэтому оборона не в идеальном состоянии, «Реал» играет в открытый футбол в Лиге чемпионов, и мы знаем, что «Реал» может проблемные отрезки выдавать, но после этого всё равно забирает своё. Поэтому я думаю, что «Реал» пропустит в этой встрече, но непременно и забьёт.

Поэтому мой вариант – обе забьют за 1.75», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».