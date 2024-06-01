Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Боруссия» Д — «Реал»: прогноз Сергея Дурасова на финальную игру Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Реал»: прогноз Сергея Дурасова на финальную игру Лиги чемпионов
Комментарии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Достаточно изучить оборону «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона. Команда «на ноль» сыграла лишь однажды, в 1/8 против «Лейпцига», а матчей было шесть. Поэтому оборона не в идеальном состоянии, «Реал» играет в открытый футбол в Лиге чемпионов, и мы знаем, что «Реал» может проблемные отрезки выдавать, но после этого всё равно забирает своё. Поэтому я думаю, что «Реал» пропустит в этой встрече, но непременно и забьёт.

Поэтому мой вариант – обе забьют за 1.75», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Боруссия» Д — «Реал». Фюллькруг и Беллингем запасутся терпением
«Боруссия» Д — «Реал». Фюллькруг и Беллингем запасутся терпением
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android