«Боруссия» Д — «Реал»: прогноз Виктора Гусева на финал Лиги чемпионов на «Уэмбли»

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Реал».

Ставка: обе забьют — нет за 2.04.

«Вот мы и дошли до финала Лиги чемпионов. Дошли, конечно, не мы, а дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Интересно посмотреть на этот матч и с точки зрения сенсации. Например, в недавнем финале Лиги Европы фаворит не смог победить. «Реал» идёт к 15-му титулу, а на счету Дортмунда лишь один подобный трофей. Конечно, победа Дортмунда стала бы большой сенсацией.

Давайте представим развитие событий. Предположим, Дортмунд забивает, встаёт всей командой в защиту и сохраняет победный счёт. Если, наоборот, первым забивает «Реал», тогда немцам придётся идти в атаку и раскрываться. За такое «Мадрид» умеет наказывать. Этот матч ещё и витрина для «Золотого мяча». По нему тоже будут судить. Здесь будет и Винисиус, и Беллингем. Скорее всего, награду получит игрок из команды, которая победит в Лиге чемпионов.

В полуфинале «Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» и при этом не пропустила. «Реал» в 1/2 финала сыграл вничью с «Баварией» на выезде, но дома добился победы. В Испании мадридцы завоевали очередной чемпионский титул. В последний раз «Реал» играл 25 мая, а вот Дортмунд — 18 мая. Хорошо ли это для немцев? С одной стороны, у них больше отдыха. С другой — так можно потерять игровой тонус.

Между собой соперники провели 14 очных матчей, все — в Лиге чемпионов. Три победы на счету «Боруссии», пять ничейных исходов и шесть побед мадридцев. Гол одной из команд в финальном матче может сделать ответный мяч проблемным. Поэтому я не вижу здесь забитые мячи с обеих сторон. Думаю, что игра получится осторожной», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».