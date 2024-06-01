«Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру ЛЧ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.06.

«Жаль, наверное, что именно такая пара будет биться за главный клубный трофей континента, могло бы, конечно, быть поинтереснее. Встретятся команды, уровень которых все-таки несопоставим.

За счёт чего Дортмунд может здесь победить? И на самом деле, не так много доводов в пользу «Боруссии». Один из них — это погода, так как 1 июня в Лондоне будет в районе 15 градусов – и это более привычная погода для немецкой команды. В Мадриде уже в районе 30 градусов сейчас. Такой себе фактор, но тем не менее.

Возможно, ещё фактор отсутствия Лунина, который заболел, так как, мне кажется, с ним было бы гораздо спокойнее в защите мадридцев. Всё-таки Куртуа уже не тот, сильно сдал в последние пару лет. Так что не удивлюсь, если что-то где-то он здесь напортачит.

Ну и главным, наверное, фактором, который может Дортмунду помочь, – это фактор удачи. При всём уважении «Боруссия» всё-таки сейчас довольно средняя команда, и место в турнирной таблице Бундеслиги об этом говорит, и то, что демонстрировали немцы в плей-офф в Лиге чемпионов. На каждом из раундов плей-офф Дортмунд уступал соперникам и по количеству ударов, и по xG. Но стоит признать, что тем не менее команда симпатичная, тренерская, хорошо организованная. Собственно, наверное, на удачу и стоит в первую очередь надеяться Дортмунду.

Понятно, что «Реал» здесь во всех компонентах выглядит предпочтительнее, и если ничего сверхъестественного не случится – должны испанцы брать очередной кубок. Я думаю, по практически всем статистическим показателям «Мадрид» здесь должен брать верх, контролировать игру, скорее всего, он добьётся своего.

Самый простой вариант, чтобы особо не мудрить, – «Реал» с форой (-1) за 2.06», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».