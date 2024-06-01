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UFC 302: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

UFC 302: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.

Смотреть прямую трансляцию всех боёв турнира UFC 302 можно на телеканале «Матч! Боец».

Кард турнира UFC 302:

  • Ислам Махачев – Дастин Порье;
  • Шон Стрикленд – Пауло Коста;
  • Энтони Эрнандес – Роман Долидзе;
  • Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
  • Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
  • Микки Галл – Бассил Хафез;
  • Грант Доусон – Джо Солецки;
  • Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
  • Хюн Сун Пак – Андре Лима;
  • Су Мудаэрцзи – Джошуа Ван;
  • Роман Копылов – Сезар Алмейда.
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