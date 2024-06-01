UFC 302: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.

Смотреть прямую трансляцию всех боёв турнира UFC 302 можно на телеканале «Матч! Боец».

Кард турнира UFC 302: