UFC 302: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире
В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.
В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.
Смотреть прямую трансляцию всех боёв турнира UFC 302 можно на телеканале «Матч! Боец».
Кард турнира UFC 302:
- Ислам Махачев – Дастин Порье;
- Шон Стрикленд – Пауло Коста;
- Энтони Эрнандес – Роман Долидзе;
- Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
- Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
- Микки Галл – Бассил Хафез;
- Грант Доусон – Джо Солецки;
- Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
- Хюн Сун Пак – Андре Лима;
- Су Мудаэрцзи – Джошуа Ван;
- Роман Копылов – Сезар Алмейда.
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