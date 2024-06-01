Ислам Махачев — Дастин Порье: где смотреть прямую трансляцию боя

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» пройдёт турнир UFC 302. Он обещает подарить болельщикам массу эмоций. В главном событии вечера Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

Для россиянина это будет третья защита титула, а для американца — третья попытка стать чемпионом в лёгком весе.

Начало боя – не ранее 7:00 мск. Смотреть прямую трансляцию боя Ислам Махачев – Дастин Порье можно на телеканале «Матч!».

Российский боец за карьеру в UFC одержал 14 побед, но потерпел одно поражение. Его текущая серия насчитывает 13 выигранных поединков. Для Ислама эта защита титула будет третьей. В минувших двух боях он победил Александра Волкановски.

Дастин неоднократно пытался выиграть чемпионский пояс, но безуспешно. Несмотря на все неудачи, он получил ещё один шанс побороться за титул. Всё благодаря великолепной победе в бою с Бенуа Сен-Дени нокаутом. Дана Уайт был впечатлён и предоставил Порье шанс.

Цель Махачева предельно простая – защищать чемпионский титул. У Порье задача – выиграть свой первый и долгожданный пояс, который постоянно ускользает от него. Но у него нет такого секунданта и тренера, как Хабиб Нурмагомедов.

Любое нестандартное решение Порье по ходу боя станет предметом обсуждения для угла Махачева. Будьте уверены, там быстро придумают новую тактику. Ислам вряд ли будет торопить события. Он сосредоточится, увеличит внимание на мелочах и попытается в определённый момент провести свой удушающий приём.

Обратим внимание, что оба поединка за титул чемпиона Дастин проиграл удушением сзади. Один из них — Хабибу.