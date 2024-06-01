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Ислам Махачев — Дастин Порье: прогноз Хорхе Масвидаля на главный бой UFC 302

Ислам Махачев — Дастин Порье: прогноз Хорхе Масвидаля на главный бой UFC 302
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Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Ислам Махачев — Дастин Порье.

Ставка: победа Порье за 6.10.

«Я знаю, что этот бой точно не будет лёгкой прогулкой для Дастина Порье. Но у меня есть ощущение, что Порье справится с Махачевым в этом поединке. Дастин поймает Ислама ударом, собьёт с ног, тот упадёт. И Дастин добьёт его, пока тот лежит на полу.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Бой окончен. Дастин покинет октагон с этим чёртовым поясом на плече», — приводит слова Масвидаля Sportskeeda.

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