Ислам Махачев — Дастин Порье: прогноз Исраэля Адесаньи на главный бой UFC 302

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал прогноз на главный бой UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье.

Ставка: победа Махачева болевым/удушающим за 1.79.

«Победа над самым доминирующим легковесом за долгое время, горцем из Дагестана, будет особенным достижением для Дастина Порье. Махачев работает чище, чётче и динамичнее Хабиба Нурмагомедова, поэтому, если бы мне пришлось ставить деньги на этот бой, я бы поставил на Ислама Махачева. Но, конечно, моё сердце хочет, чтобы победил Дастин.

Я хочу, чтобы Дастин Порье выиграл, потому что я люблю красивые истории с хэппи-эндом. Это будет история Золушки. Если Дастин победит, это будет легендарная победа. Но мой официальный прогноз – победа Махачева сабмишеном», — заявил Адесанья на своём YouTube-канале.