Ислам Махачев — Дастин Порье: во сколько начало

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона в лёгком весе в главном поединке вечера с Дастином Порье.

Для россиянина это будет третья защита титула, а для американца — третья попытка стать чемпионом в лёгком весе.

Начало боя – не ранее 7:00 мск. Смотреть прямую трансляцию боя Ислам Махачев – Дастин Порье можно на телеканале «Матч!».

В последнем бою Ислам Махачев победил Александра Волкановски техническим нокаутом в первом раунде и сохранил титул чемпиона в лёгком весе.

Дастин Порье в последнем поединке во втором раунде нокаутировал Бенуа Сен-Дени мощнейшим правым боковым ударом. Именно эта победа помогла ему получить в очередной раз титульный бой.