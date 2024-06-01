Букмекеры оценили шансы Махачева победить Порье удушающим

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке состоится турнир UFC 302. Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона в лёгком весе в главном поединке вечера с Дастином Порье. Начало – не ранее 7:00 мск.

Эксперты считают фаворитом Махачева. Поставить на победу Ислама можно с коэффициентом 1.14, а шансы Порье оценили в 6.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.0.

Букмекеры считают, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 3.85, а тотал меньше 4.5 раунда оценён в 1.24. Поставить на то, что бой закончится нокаутом, можно с коэффициентом 3.05.

Аналитики оценили вероятность победы Махачева ручным треугольником коэффициентом 5.50. Если Ислам проведёт гильотину – сыграет 6.50. Вероятность победы россиянина удушающим сзади идёт с коэффициентом 4.50.

Сделать ставки на победу Порье ударом локтя можно за 43.0. Если Дастин нокаутирует Ислама ударом ноги в подбородок – сыграет коэффициент 125.